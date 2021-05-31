"Харьковгаз" осуществляет около 90% поверок счетчиков газа в одну операцию

"АО "Харьковгаз" - первая из компаний, которая ввела услугу поверки счетчиков газа в одну операцию. При снятии прибора учета газа, который является собственностью потребителя на плановую поверку, владельцу домовладения предлагается заключить с компанией договор мены. После его заключения, потребитель получает в свою собственность новый прибор учета газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая программа сотрудничества АО "Харьковгаз" с клиентами компании позволила вдвое увеличить производительность поверок счетчиков газа в Харьковской области.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", на демонтаж счетчика газа, его поверку и установку после поверки тратится два месяца.

"При подписании договора мены, потребителю не нужно ожидать свой счетчик 60 дней и волноваться по поводу результатов поверки. Получение в собственность потребителя и установка нового прибора учета газа происходит в один день. Для получения нового газового счетчика в один день, прибор учета должен быть собственностью потребителя и должно отсутствовать вмешательство в газовый счетчик", - говорится в сообщении.