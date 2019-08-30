"Харьковгаз": НКРЭКУ почти 4 года не пересматривает зарплату для работников компании

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Из "Харьковгаза" по собственному желанию уволилось 40% работников аварийно-диспетчерской службы

Заработные платы для работников АО "Харьковгаз" почти 4 года не пересматриваются НКРЭКУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, на сегодня из "Харьковгаза" по собственному желанию уволилось 40% работников аварийно-диспетчерской службы и персонала рабочих профессий, почти 50% специалистов, обслуживающих газовые сети.

"Это следствие игнорирования НКРЭКУ обязанности устанавливать экономически-обоснованный тариф на распределение для АО "Харьковгаз", - сообщили в компании.

Как отмечается, размер фонда оплаты труда для работников АО "Харьковгаз" определяется государственным регулятором в тарифе на распределение газа. С 2016 года тариф и расходы на заработные платы были "заморожены" НКРЭКУ и с этого времени вообще не пересматривались.

За этот период в Харьковской области средняя заработная плата в энергетическом секторе увеличилась почти в 2 раза. В компании заявили, что "дискриминация работников АО "Харьковгаз" со стороны НКРЭКУ стала причиной массовых увольнений" и только за этот год из-за низких заработных плат из компании уже ушло 250 специалистов.

"Несколько лет подряд мы слышим обещания НКРЭКУ пересмотреть расходы на заработные платы для работников компании. Создается впечатление, что в Украине не нужна газораспределительная отрасль и газ потребителям не нужно доставлять. Потому что дальше обещаний за четыре года дело не дошло. Хотя предусматривать в тарифе обоснованные расходы - это прямая обязанность НКРЭКУ, согласно Закона", - отметила председатель профсоюза работников АО "Харьковгаз" Ольга Василенко.

На сегодня средняя заработная плата в АО "Харьковгаз" составляет около 5 тыс. грн. в месяц (после вычета налогов и сборов). Это существенно ниже чем в промышленности, энергетике, водоснабжении, строительстве, транспортировке и других секторах Харьковской области. Предприятию не хватает: работников аварийной службы, монтеров по защите подземных газопроводов от коррозии, слесарей, контролеров, мастеров, специалистов центров обслуживания клиентов и др.