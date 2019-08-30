"Харківгаз": НКРЕКП майже 4 роки не переглядає зарплату для працівників компанії

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З "Харківгазу" за власним бажанням звільнилося 40% працівників аварійно-диспетчерської служби

Заробітні плати для працівників АТ "Харківгаз" майже 4 роки не переглядаються НКРЕКП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, на сьогодні з "Харківгазу" за власним бажанням звільнилося 40% працівників аварійно-диспетчерської служби та персоналу робітничих професій, майже 50% фахівців, що обслуговують газові мережі.

"Це наслідок ігнорування НКРЕКП обов'язку встановлювати економічно-обґрунтований тариф на розподіл для АТ "Харківгаз", - повідомили в компанії.

Як наголошується, розмір фонду оплати праці для працівників АТ "Харківгаз" визначається державним регулятором у тарифі на розподіл газу. З 2016 року тариф і витрати на заробітні плати були "заморожені" НКРЕКП і з цього часу взагалі не переглядалися.

За цей період у Харківській області середня заробітна плата в енергетичному секторі збільшилася майже в 2 рази. У компанії заявили, що "дискримінація працівників АТ "Харківгаз" з боку НКРЕКП стала причиною масових звільнень" і тільки за цей рік через низьку заробітну плату з компанії вже пішло 250 фахівців.

"Кілька років поспіль ми чуємо обіцянки НКРЕКП переглянути витрати на заробітні плати для працівників компанії. Створюється враження, що в Україні не потрібна газорозподільна галузь і газ споживачам не потрібно доставляти. Тому що далі обіцянок за чотири роки справа не дійшла. Хоча передбачати в тарифі обґрунтовані витрати - це прямий обов'язок НКРЕКП, згідно Закону", - зазначила голова профспілки працівників АТ "Харківгаз" Ольга Василенко.

На сьогодні середня заробітна плата в АТ "Харківгаз" становить близько 5 тис. грн. в місяць (після вирахування податків та зборів). Це істотно нижче, ніж у промисловості, енергетиці, водопостачанні, будівництві, на транспортуванні та інших секторах Харківської області. Підприємству не вистачає: працівників аварійної служби, монтерів з захисту підземних газопроводів від корозії, слюсарів, контролерів, майстрів, спеціалістів центрів обслуговування клієнтів та ін.