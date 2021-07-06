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В Харькове у жителей будут проверять документы и транспорт: названа причина

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Харьков, Вторник 06 июля 2021 11:01
В Харькове у жителей будут проверять документы и транспорт: названа причина Фото: СБУ проведет в Харькове антитеррористические учения (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Сегодня координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области проведет плановые антитеррористические учения. В рамках этого у местных жителей могут проверять документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в области.

"Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - указано в сообщении.

Во время учений предусмотрены ограничительные меры на отдельных территориях.

"Возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - информируют в службе.

Подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

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Служба безопасности Украины Харьков учения документы
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