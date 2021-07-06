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У Харкові у жителів перевірятимуть документи і транспорт: названа причина

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Харків, Вівторок 06 липня 2021 11:01
У Харкові у жителів перевірятимуть документи і транспорт: названа причина Фото: СБУ проведе в Харкові антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області проведе планові антитерористичні навчання. У рамках цього у місцевих жителів можуть перевіряти документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління СБУ в області.

"Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - вказано у повідомленні.

Під час навчань передбачені обмежувальні заходи на окремих територіях.

"Можлива перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - інформують у службі.

Підкреслюється, що усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

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Служба безпеки України Харків учения документы
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