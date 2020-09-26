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В Харькове задержали причастного к нападению на женщину и угону автомобиля

Харьков, Суббота 26 сентября 2020 20:16
В Харькове задержали причастного к нападению на женщину и угону автомобиля
Фото: наручники на подозреваемом (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали причастного к нападению на женщину в Харькове, в результате которого у нее похитили автомобиль. Предполагаемым злоумышленником оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По факту нападения, в результате которого женщина получила ранения, полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 289 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 сентября неизвестные напали на женщину возле станции метро "Научная" в Харькове. Злоумышленники ранили женщину из неустановленного оружия и скрылись на ее автомобиле.

Также РБК-Украина писало, что в Париже мужчина с ножом напал на людей возле бывшего офиса газеты Charlie Hebdo, в результате чего были ранены четыре человека.

Кроме того, во Львовской области мужчина напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы.

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