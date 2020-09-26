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У Харкові затримали причетного до нападу на жінку та викрадення автомобіля

Харків, Субота 26 вересня 2020 20:16
У Харкові затримали причетного до нападу на жінку та викрадення автомобіля
Фото: наручники на підозрюваному (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали причетного до нападу на жінку в Харкові, в результаті якого у неї викрали автомобіль. Ймовірним зловмисником виявився раніше не судимий 46-річний житель Харківського району.

Про це повідомляє Національна поліція.

За фактом нападу, в результаті якого жінка отримала поранення, поліція порушила справу за ч. 3 ст. 289 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 25 вересня невідомі напали жінку біля станції метро "Наукова" у Харкові. Зловмисники поранили жінку з невстановленої зброї та втекли на її автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що у Парижі чоловік з ножем напав на людей біля колишнього офісу газети Charlie Hebdo, в результаті чого були поранені чотири людини.

Крім того, у Львівській області чоловік напав на прикордонника після питання про наявність документів і мети його перебування біля кордону.

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