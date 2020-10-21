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В Харькове выявлено 7 случаев вмешательств в систему газоснабжения

Харьков, Среда 21 октября 2020 11:25
В Харькове выявлено 7 случаев вмешательств в систему газоснабжения
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За последние три месяца текущего года специалисты "Харьковгоргаза" обнаружили 7 случаев незаконного вмешательства в сеть газоснабжения. А это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Случаи несанкционированных врезок в газораспределительную систему были обнаружены в Киевском, Холодногорском, Немышлянском и Новобаварском районах города. Лидером таких нарушений является Немышлянский район - четыре случая. Самые распространенные способы незаконного потребления природного газа происходят путем врезки в подземный газопровод, газопровод в стене, врезки в дворовый газовый ввод, что дает возможность пользоваться газом в обход прибора учета и прочее.

"Благодаря современному специальному оборудованию специалисты АО "Харьковгоргаз" безошибочно обнаруживают места незаконного использования газа. После того, как выявлены факты незаконного отбора голубого топлива, специалисты газовой компании составляют акты о нарушениях, осуществляют ограничения / прекращения газоснабжения на объекте потребителя и взимают нанесенный ущерб, в том числе через суд", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что самовольное вмешательство в газовую сеть представляет угрозу для жизни и здоровья самих потребителей. Так как несанкционированное подключение обычно происходит "кустарным" способом и может стать причиной аварии или взрыва.

"Также потребление газа путем его краж является более затратным для потребителя. Ведь приходится компенсировать убытки и оплачивать услуги по отключению и пуску газа", - говорится в сообщении.

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