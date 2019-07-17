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В Харькове было выявлено более 400 случаев кражи газа, - "Харьковгоргаз"

Новости » Энергетика    17.07.2019 - 13:30
В Харькове было выявлено более 400 случаев кражи газа, - "Харьковгоргаз"
Иллюстративное фото (104.ua)

По выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты компании составляют акты о нарушениях

С начала 2019 года в Харькове специалисты АО "Харьковгоргаз" обнаружили 438 случаев несанкционированного потребления природного газа. Своими действиями потребители нанесли ущерб государству и предприятию на сумму более 7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди установленных фактов краж в этом году - 12 случаев несанкционированных газопроводов, 177 случаев - вмешательство в счетчик, 222 - случаи несанкционированного (самовольного) восстановление газопотребления и подключение газовых приборов, 27 - случаев повреждения пломбировочного материала счетчика.

"Не является исключением, когда своими безрассудными действиями потребители-нормовики подвергают себя и окружающих опасности, самовольно устанавливают бытовые газовые приборы. Поэтому, АО "Харьковгоргаз" призывает жителей города информировать газовую компанию о подобных случаях, поскольку от этого тоже зависит безаварийность и бесперебойность газоснабжения города. Чтобы не платить за газ, потребители вмешивались в работу счетчика для уменьшения его показателей, конструировали врезки в газопровод, самовольно подключали газовое оборудование или восстанавливали газоснабжение. Но все тайное становится явным, и за все такие действия придется нести ответственность, даже уголовную", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что газовая компания поддерживает мнение потребителей относительно несправедливости по отношению к законопослушным гражданам, которые экономят дорогой ресурс и оплачивают полностью за его использование, "в то время, как состоятельные потребители, у которых большие домовладения, или подпольный бизнес, и которые ведут нечестную игру прибегают к обману и мошенничеству".

По выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты "Харьковгоргаза" составляют акты о нарушениях. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения. Кроме суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения. Если же потребитель не признает вины, вопрос взыскания убытков решается в судебном порядке. При этом нарушителю придется заплатить еще и судебные издержки.

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