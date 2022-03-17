В Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" из-за вражеского обстрела

Сегодня, 17 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул крупный пожар на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Харьков".

Напомним, 15 марта в Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка . В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов.

По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как заметно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.

"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.

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