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В Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" из-за вражеского обстрела

Фото: в Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" через вражеский обстрел
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул крупный пожар на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Харьков".

"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как заметно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.

Напомним, 15 марта в Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов.

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