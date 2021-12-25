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В Харькове вспыхнул двухэтажный склад: огонь тушат уже 8 часов

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Харьков, Суббота 25 декабря 2021 10:51
В Харькове вспыхнул двухэтажный склад: огонь тушат уже 8 часов Фото: в Харькове загорелся двухэтажный склад (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря в Харькове на улице Тюринская ночью вспыхнул пожар в двухэтажном складе. Сейчас огонь локализован, однако потушить его спасатели пытаются уже восемь часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 01:54 поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном торгово-складском здании частного предпринимателя по адресу: г. Харьков, ул. Тюринская 80", - говорится в сообщении.

В частности, после чего к месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС на 2 автоцистернах.

Стало известно, что загорелись офисные и торговые помещения двухэтажного здания, а также вплотную расположены деревянные пристройки и хозяйственные постройки.

"Общая площадь пожара составила около 500 кв. м. К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства ГСЧС", - уточняют в сообщении.

Указано, что всего на месте пожара работает 14 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Пожар локализован в 05:15. Сейчас продолжается его ликвидация.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Фото: в Харькове загорелся двухэтажный склад (facebook.com/MNSKHARKIV)

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