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У Харкові спалахнув двоповерховий склад: вогонь гасять вже 8 годин

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Харків, Субота 25 грудня 2021 10:51
У Харкові спалахнув двоповерховий склад: вогонь гасять вже 8 годин Фото: у Харкові спалахнув двоповерховий склад (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня у Харкові на вулиці Тюрінська вночі спалахнула пожежа у двоповерховому складі. Наразі вогонь локалізовано, однак загасити його рятувальники намагаються вже восьму годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"25 грудня о 01:54 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у двоповерховій торговельно-складській будівлі приватного підприємця за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська 80", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, після чого до місця події було направлено підрозділи ДСНС на 2 автоцистернах.

Стало відомо, що спалахнули офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди.

"Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До місця події були направлені додаткові сили та засоби ДСНС", - уточнюють в повідомленні.

Вказано, що всього на місці пожежі працює 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу ДСНС.

Пожежу локалізовано о 05:15. Наразі триває її ліквідація.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Фото: у Харкові спалахнув двоповерховий склад (facebook.com/MNSKHARKIV)

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Харків Пожежа
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