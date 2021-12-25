У Харкові спалахнув двоповерховий склад: вогонь гасять вже 8 годин
Сьогодні, 25 грудня у Харкові на вулиці Тюрінська вночі спалахнула пожежа у двоповерховому складі. Наразі вогонь локалізовано, однак загасити його рятувальники намагаються вже восьму годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"25 грудня о 01:54 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у двоповерховій торговельно-складській будівлі приватного підприємця за адресою: м. Харків, вул. Тюрінська 80", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, після чого до місця події було направлено підрозділи ДСНС на 2 автоцистернах.
Стало відомо, що спалахнули офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а також впритул розташовані дерев'яні прибудови та господарчі споруди.
"Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До місця події були направлені додаткові сили та засоби ДСНС", - уточнюють в повідомленні.
Вказано, що всього на місці пожежі працює 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу ДСНС.
Пожежу локалізовано о 05:15. Наразі триває її ліквідація.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Фото: у Харкові спалахнув двоповерховий склад (facebook.com/MNSKHARKIV)