В Харькове во время тушения пожара на рынке "Барабашово" погиб спасатель
Сегодня, 17 марта в Харькове в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово". Отмечается, что во время тушения пожара погиб спасатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире марафона единых новостей.
В частности, в Харькове при тушении пожара на рынке "Барабашово" погиб один работник ГСЧС, другой был ранен.
"Они проявили незаурядный героизм при спасении граждан Украины", - сказал Евгений Енин.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что 31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" около 14:00.
В это время спасатели гасили горящие торговые ряды. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице
Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" через вражеский обстрел.
Также мы писали, что 15 марта в Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.
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