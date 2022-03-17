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В Харькове во время тушения пожара на рынке "Барабашово" погиб спасатель

Новина українською →
Харьков, Четверг 17 марта 2022 19:08
В Харькове во время тушения пожара на рынке "Барабашово" погиб спасатель Евгений Енин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 17 марта в Харькове в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово". Отмечается, что во время тушения пожара погиб спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире марафона единых новостей.

В частности, в Харькове при тушении пожара на рынке "Барабашово" погиб один работник ГСЧС, другой был ранен.

"Они проявили незаурядный героизм при спасении граждан Украины", - сказал Евгений Енин.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что 31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" около 14:00.

В это время спасатели гасили горящие торговые ряды. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице

Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" через вражеский обстрел.

Также мы писали, что 15 марта в Харькове ночью вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.

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