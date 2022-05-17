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В Харькове возобновляют работу ЦПАУ. Но список услуг пока ограничен

Фото: Центр предоставления административных услуг в Харькове (dozvil.kh.ua)
Автор: Антон Федорцив

Центры предоставления административных услуг с 18 мая будут работать в Харькове после недель под обстрелами РФ. О новом шаге города к нормализации жизни рассказал мэр Игорь Терехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Харьковского горсовета в Facebook.

После возобновления работы общественного транспорта в Харькове решили открыть ЦПАУ. В "Прозрачных офисах" будут предоставлять социальные услуги.

"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые из них будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных офисах" Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины", – говорится в заявлении Терехова.

Со временем перечень услуг обещают расширять. Жителей города призвали следить за обновлением на сетевых ресурсах городского совета и самих ЦПАУ.

Напомним, что мэр Терехов анонсировал возобновление работы метро в Харькове.

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ХарьковЦПАУИгорь Терехов