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В Харькове возобновляют работу метро

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Украина, Пятница 20 мая 2022 17:13
В Харькове возобновляют работу метро Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Харьковский метрополитен возобновит перевозки пассажиров во вторник, 24 мая. Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с людьми, которые прячутся в метро от обстрелов и сообщил, что их мэрия обеспечит другим временным жильем в безопасных районах Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

В течение нескольких дней всех людей расселят в общежития и продолжат оказывать им всяческую помощь, пообещал Терехов.

"Мы обеспечим вас нормальными условиями проживания, питанием, медикаментами. У вас будет горячая вода, возможность самим приготовить еду. Также мы подготовим укрытие, куда вы сможете спускаться во время воздушной тревоги. Мы и в дальнейшем будем заботиться о вас", - подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, также в общежитиях будут работать детские комнаты. Чтобы у всех была возможность ходить на работу, за детьми будут присматривать учителя и воспитатели детских садов.

Напомним, Вооруженные силы Украины провели ряд успешных контратак на Харьковском направлении - к северу от областного центра - и освободили более десятка населенных пунктов области. Однако оккупанты по-прежнему контролируют восточную часть области, в частности, Изюмское направление, которое имеет важное значение для войск РФ.

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