У Харкові відновлюють роботу метро

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з людьми, які ховаються в метро від обстрілів і повідомив, що їх мерія забезпечить іншим тимчасовим житлом у безпечних районах Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду .

Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати їм усіляку допомогу, пообіцяв Терехов.

"Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самим приготувати їжу. Також ми підготуємо укриття, куди ви зможете спускатись під час повітряної тривоги. Ми й надалі дбатимемо про вас", - наголосив мер Харкова.

За його словами, також у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Щоб у всіх була можливість ходити на роботу, за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків.