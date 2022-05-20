ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові відновлюють роботу метро

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 травня 2022 17:13
У Харкові відновлюють роботу метро Фото: мер Харкова Ігор Терехов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у вівторок, 24 травня. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з людьми, які ховаються в метро від обстрілів і повідомив, що їх мерія забезпечить іншим тимчасовим житлом у безпечних районах Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати їм усіляку допомогу, пообіцяв Терехов.

"Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самим приготувати їжу. Також ми підготуємо укриття, куди ви зможете спускатись під час повітряної тривоги. Ми й надалі дбатимемо про вас", - наголосив мер Харкова.

За його словами, також у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Щоб у всіх була можливість ходити на роботу, за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків.

Нагадаємо, Збройні сили України провели ряд успішних контратак на харківському напрямку - на північ від обласного центру - і звільнили більше десятка населених пунктів області. Однак окупанти як і раніше контролюють східну частину області, зокрема, Ізюмський напрямок, який має важливе значення для військ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків