В Харькове усилят проверку соблюдения карантина

Фото: автобус (sq.com.ua)

Временно исполняющий обязанности начальника облуправления "Укртрансбезопасности" Александр Гринюк заявил, что в Харькове усилят проверки соблюдения карантина. В ближайшее время будут осуществляться массовые рейды в пассажирском транспорте.

Об этом сообщает Status QUO.

По словам Гринюка, он намерен проверять совместно с патрульной полицией, как выполняются требования постановления Кабинета министров Украины для оранжевых зон эпидемической опасности.

"Я здесь всего три дня, но увидел, что очень много пассажиров и водителей ездят в транспорте без масок. Мы уже начали рейды и будем их усиливать, применять штрафные санкции, если есть нарушения", - сказал Гринюк.

Он также отметил, что наполняемость транспорта должна составлять не более 50%, а во время поездки люди должны придерживаться масочного режима.

Начальник Управления патрульной полиции Харьковской области Елена Стрижак подчеркнула, что жителям Харькова необходимо придерживаться этих правил, чтобы город вышел из оранжевой зоны.

Напомним, раньше в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Харьковской области усилили контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах.