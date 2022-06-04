В Харькове создали чат-бот с данными о повреждениях домов

Для жителей Харькова, которые эвакуировались в более безопасные регионы, создали специальный Telegram-бот. С помощью него можно узнать информацию о повреждениях домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

Городской голова отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Харькове повреждены более 2 тысяч домов. Из них 500 зданий не пригодны для восстановления. Поэтому власти решили создать специальный бот @tviyDimKharkivBot.

"Пройдя очень простую регистрацию (в чат-боте, - ред.), вы сможете узнать - пострадало ли ваше жилье. Если да - то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять для себя взвешенное решение, возвращаться ли в Харьков", - отметил Терехов.

Он предупредил, что из-за значительных повреждений городские власти не успели обследовать каждый дом. В таком случае стоит подождать несколько дней и снова сформировать запрос о состоянии дома.

Узнать информацию о повреждениях в Харькове можно по ссылке.