В Харькове сообщили о подозрение напавшим на полицейского

В Харькове сообщили о подозрении трем местным жителям, которые совершили нападение на полицейского, а также их сообщнику, который пытался откупить подозреваемых, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что нападение на сотрудника полиции трое мужчин совершили в сентябре. Как отметили в полиции, в результате внезапно возникшего конфликта злоумышленники начали наносить ему телесные повреждения, а затем - открыли огонь из оружия, предварительно - карабина "Сайга".

"Чтобы избежать ответственности, сообщники предлагали неправомерную выгоду через посредника следователю. 29-летнего посредника задержали во время передачи неправомерной выгоды", - рассказали в полиции.

Троим мужчинам, совершившим нападение, вручили подозрение по ч.4 ст.296 (хулиганство), их сообщнику - по ч.3 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце октября в Харькове возле одного из супермаркетов произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек, еще один госпитализирован. Погибшим оказался свидетель по делу Вороненкова.

Также сообщалось, что в Киеве в ноябре избили ветерана АТО Игоря Панова. В результате полученных травм Панов погиб.