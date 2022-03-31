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В Харькове снова слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях

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Харьков, Четверг 31 марта 2022 16:40
В Харькове снова слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях Фото: в Харькове опять взрывы (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 31 марта 2022 года, в Харькове снова слышны взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Ивана Сокола.

Сообщается, что сегодня в Харькове произошла серия взрывов. В частности, их более получаса слышали в разных районах города.

По словам Сокола, нужно оставаться в укрытиях минимум до 16:30.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало фоторепортаж о том, как начали расчищать Харьков после бомбежек.

Также сообщалось, что из-за войны из Харькова выехали 30% жителей.

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