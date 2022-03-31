У Харкові знову чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях

Фото: у Харкові знову вибухи (УНІАН)

Сьогодні, 31 Березня 2022 року, в Харкові знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту цивільного захисту Харківської ОДА Івана Сокола.