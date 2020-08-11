В Харькове на службу мобилизовали бывшего боевика "ДНР"

В Харькове под одну из волн мобилизации попал боевик так называемой "Донецкой народной республики". Его разоблачили только сейчас.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Сообщается, что бывшего боевика разоблачили, когда он уже служил в Харьковском пограничном отряде. В сентябре 2014 года он добровольно присоединился к формированию "Оплот", привлекался к службе в нарядах на территории военного городка.

В январе 2015 года его подразделение направили в зону боевых действий.

"Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства", - говорится в сообщении.

В отношении него открыто дело за участие в террористической организации, военному вручили извещение о подозрении.

Фото: в рядах пограничников разоблачили бывшего боевика (dpsu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина в материале "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму" писало, что с 2014 года 390 боевиков добровольно сдались Украине.