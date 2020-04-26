В Харькове работало кафе, несмотря на карантин: полиция открыла дело

Полиция Харькова открыла уголовное дело из-за открытого заведения общественного питания на улице Культуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители

"24 апреля в ходе мониторинга сети Интернет было обнаружено видео, на котором видно, что в заведении общественного питания на улице Культуры есть посетители", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного Кодекса Украины.

Владельцам грозит штраф от 17 до 54 тысяч гривен или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

В полиции заявляют, что сейчас проводится проверка и расследуются все обстоятельства правонарушения.

Из сервиса Google maps известно, что на ул. Культуры в Харькове находятся такие заведения:

Напомним, ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Среди прочего, действует запрет на функционирование заведений общественного питания, а также запрещено собираться группами более двух человек.

Ранее в Офисе президента рассказали, что карантин в Украине будет смягчаться поэтапно в промежутках от 5 до 14 дней, чтобы не допустить повторного роста заболеваемости.

Всего предусмотрено пять этапов ослабления ограничений. Первый из них может начаться 11 мая с разрешения на посещение парков, на работу непродовольственных магазинов оптовой и розничной торговли.

РБК-Украина писало, что коронавирус в Украине продолжает распространяться. Так по состоянию на 26 апреля в стране насчитывается 8617 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.