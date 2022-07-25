В Харькове было слышно более 20 взрывов: что известно

В Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Взрывы были слышны преимущественно к юго-востоку от Харькова, часть взрывов могла прозвучать за городом. Воздушная тревога в Харькове и Харьковской области продлилась с 03:02 до 03:47.

Напомним, в ночь на 23 июля по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве. Известно об обстрелах Николаева, Кропивницкого и Кривого Рога. Также соцсети сообщают о прилетах в Запорожье.

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