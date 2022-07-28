В Харькове прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

В Харькове ночью 28 июля прозвучало четыре взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 00:02.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Пока о повреждениях не сообщается. Всех жителей Харькова просят оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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