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У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

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Харків, Четвер 28 липня 2022 00:21
У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу Фото: у Харкові пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряна тривога була оголошена о 00:02.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Поки про пошкодження не повідомляється. Всіх жителів Харкова просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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