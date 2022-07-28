У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряна тривога була оголошена о 00:02.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Поки про пошкодження не повідомляється. Всіх жителів Харкова просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.