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В Харькове произошли стычки между представителями двух партий, есть пострадавшие

Харьков, Воскресенье 12 июля 2020 22:58
В Харькове произошли стычки между представителями двух партий, есть пострадавшие
Фото: столкновения в Харькове (t.me/natsionalKharkiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция возбудила дело

В Харькове сегодня, 12 июля, на улице Аральской произошли столкновения между сторонниками двух партий. В результате столкновений пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Прибыв на место происшествия правоохранители увидели разрисованный забор и потерпевших. Пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения.

Фото: столкновения в Харькове (t.me/natsionalKharkiv)

Как пишут местные СМИ, конфликт произошел между представителя "Национального корпуса" и сторонниками "Партии Шария". Представители "Нацкорпуса" разрисовали забор домохозяйства, где по их мнению живет глава областной ячейки "Партии Шария". Потом между двумя группами произошли столкновения с применением зеленки.

Напомним, в начале июля в Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" бросили гранату, в результате чего пострадал человек.

Кроме того, в Чернигове активисты "Нацкорпуса" и ОУН устроили столкновения с полицией во время визита нардепа Вадима Рабиновича.

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