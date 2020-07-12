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У Харкові сталися сутички між представниками двох партій, є постраждалі

Харків, Неділя 12 липня 2020 22:58
У Харкові сталися сутички між представниками двох партій, є постраждалі
Фото: сутички у Харкові (t.me/natsionalKharkiv)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція порушила справу

У Харкові сьогодні, 12 липня, на вулиці Аральський сталися сутички між прихильниками двох партій. В результаті сутичок постраждали дві людини.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Прибувши на місце події правоохоронці побачили розмальований паркан та потерпілих. Постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув'язнення.

Фото: сутички у Харкові (t.me/natsionalKharkiv)

Як пишуть місцеві ЗМІ, конфлікт стався між представника "Національного корпусу" та прихильниками "Партії Шарія". Представники "Нацкорпусу" розмалювали паркан домогосподарства, де на їх думку мешкає очільник обласного осередку "Партії Шарія". Потім між двома групами виникли сутички з застосуванням зеленки.

Нагадаємо, на початку липня у Полтаві в офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" кинули гранату, внаслідок чого постраждала людина.

Крім того, у Чернігові активісти Нацкорпусу та ОУН влаштували сутички з поліцією під час візиту нардепа Вадима Рабиновича.

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