В Харькове произошли столкновения у Мемориала жертвам Голодомора

Сегодня, 28 ноября, возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора в Харькове произошли столкновения между активистами патриотических организаций и людьми, которые охраняют "Фельдман экопарк". Активисты пытались установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Лидер Харьковского отделения Национального корпуса Константин Немичев сообщил, что активистам пытались помешать "спортсмены, которые охраняли забор и буквы".

Активистам все же удалось установить щиты с надписью Голодомор с фамилиями организаторов геноцида.

"Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии является очень чувствительной на сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора пока единственное благоустроенное место памяти в области", - сообщили в Нацкорпусе.

Место происшествия контролирует полиция. В то же время в полиции сообщили, что мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора в Харькове и области прошли без нарушений правопорядка.

В Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 прошла минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу". Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Средства будут выделены уже 30 ноября.