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В Харькове произошел взрыв в супермаркете: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове произошел взрыв в супермаркете сегодня ночью. Неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы.

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

Фото: в Харькове произошел взрыв (hk.npu.gov.ua)

Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Полиция ищет причастных к этому.

Напомним, в Харькове мужчина бросил гранату в группу людей. В результате пострадали 5 человек.

Кроме того, под Мариуполем мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

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