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В Харькове произошел взрыв на авторынке "Барабашово"

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 сентября, в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Днепре подорвался мужчина, находясь в собственном авто.

Также РБК-Украина писало, что в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв, в результате чего погиб военнослужащий.

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