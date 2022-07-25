В Харькове прогремели взрывы, сработала воздушная тревога

Несколько взрывов прогремели на окраинах Харькова. В городе работает воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Местные жители сообщают о четырех взрывах.

"Харьковчане сообщают о четырех взрывах, прогремевших в северных районах города за несколько минут до объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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