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У Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога

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Харків, Понеділок 25 липня 2022 23:19
У Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога Фото: у Харкові прогриміли вибухи, спрацювала повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

"Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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