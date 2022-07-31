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В Харькове прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

Фото: В Харькове прогремели взрывы, сработала воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове и пригороде прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" и Telegram мэра Игоря Терехова.

В городе и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о прилетах в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий", - написал Терехов.

Напомним, ночью 30 июля российская армия обстреляла Харьков ракетами дважды: полиция уже показала последствия атаки в Холодногорском районе.

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Харьков