В Харькове прогремел взрыв в одном из районов

В субботу ночью, 5 сентября, во дворе частного дома в Холодногорском районе Харькова прогремел взрыв. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Около 4:00 в полицию поступила информация, что кто-то бросил взрывное устройство во двор. На место выехало руководство и следственно-оперативная группа Холодногорского райотдела, а также взрывотехники.

Во время осмотра они установили, что взорвалась ручная граната Ф-1. Из-за взрыва повредились два автомобиля, стоявшие во дворе.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция еще устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре подорвался мужчина, находясь в собственном автомобиле.

Кроме этого, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв, в результате чего погиб военнослужащий.