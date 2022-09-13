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В Харькове проблемы со связью: в чем проблема и когда решится

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Харьков, Вторник 13 сентября 2022 12:11
В Харькове проблемы со связью: в чем проблема и когда решится Фото: в Харькове наблюдаются проблемы со связью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове после вражеского обстрела критической инфраструктуры уже несколько дней наблюдаются проблемы со связью. Прогнозируется, что проблема будет решена до конца сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя в эфире телемарафона.

"После обстрелов ТЭЦ россиянами было нарушено несколько систем, в том числе связи, коммутации. На сегодня наши специалисты и специалисты компаний, которые предоставляют услуги связи быстро возобновляют (связь - ред.). Я думаю, что на протяжении сегодняшнего дня связь стабилизируется и будет такой, как была до этого", - сказал Щиголь.

Напомним, 11 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. После удара в ряде областей Украины возникли проблемы с электричеством.

Отметим, что после вражеских ударов по критической инфраструктуре у части украинцев может отсутствовать мобильная связь. Как воспользоваться внутренним роумингом - читайте в материале "Если нет мобильной связи. Украинцам объяснили, как включить внутренний роуминг".

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