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У Харкові поліція затримала військовослужбовця

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 21:47
У Харкові поліція затримала військовослужбовця
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua/)

Чоловік погрожував своїй дружині гранатою

У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка, який погрожував гранатою дружині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що трохи більше години знадобилося поліцейським, щоб затримати 43-річного військовослужбовця, який погрожував своїй дружині гранатою. Сьогодні в 17:45 через оператора 102 в поліцію надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік стоїть під дверима будинку і загрожує підірвати гранату.

"За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області Валерія Сокуренко о 18:15 було введено поліцейську операцію "Грім". О 18:40 силами правоохоронців затримали харків'янина. Ним виявився 43-річний військовослужбовець. Вибухонебезпечний предмет вилучено", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В даний час слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Херсонській області колишній військовослужбовець, якого розшукували за дизертирство, забарикадувався в будинку і захопив в заручники жінку. За словами очевидців, було чутно стрілянину. На місце інциденту терміново виїхали керівництво області, районного відділу, бійці КОРД та інших спецпідрозділів. На даний момент силовики зловмисника затримали і доставили в компетентні органи.

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