В Харькове полицейские требовали 10 тысяч долларов от подозреваемого, - ГБР

Детективы установили, что заместитель начальника одного из секторов и оперуполномоченный предложили подозреваемому в махинациях с уплатой страховых выплат за взятку избежать ответственности.

"За избежание проблем с законом правоохранители потребовали от фигуранта 10 тысяч долларов. Следствием задокументирована передача первого транша взятки в сумме 3 тысяч долларов", - рассказали в ГБР.

Правоохранители провели обыски по месту жительства одного из полицейских и изъяли у него более 9 тысяч долларов.

"Почти 7 тысяч долларов были спрятаны в ванной комнате. Следователи устанавливают происхождение средств", - добавили в бюро.

В случае доказательства вины полицейским грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в Харькове (dbr.gov.ua)