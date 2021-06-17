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В Харькове полицейские требовали 10 тысяч долларов от подозреваемого, - ГБР

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Харьков, Четверг 17 июня 2021 19:44
В Харькове полицейские требовали 10 тысяч долларов от подозреваемого, - ГБР Фото: ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в Харькове (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум полицейским Харьковского районного управления полиции. Их подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов взятки от фигуранта уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Детективы установили, что заместитель начальника одного из секторов и оперуполномоченный предложили подозреваемому в махинациях с уплатой страховых выплат за взятку избежать ответственности.

"За избежание проблем с законом правоохранители потребовали от фигуранта 10 тысяч долларов. Следствием задокументирована передача первого транша взятки в сумме 3 тысяч долларов", - рассказали в ГБР.

Правоохранители провели обыски по месту жительства одного из полицейских и изъяли у него более 9 тысяч долларов.

"Почти 7 тысяч долларов были спрятаны в ванной комнате. Следователи устанавливают происхождение средств", - добавили в бюро.

В случае доказательства вины полицейским грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГБР сообщило о подозрении двум полицейским в Харькове (dbr.gov.ua)

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