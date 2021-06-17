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У Харкові поліцейські вимагали 10 тисяч доларів від підозрюваного, - ДБР

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Харків, Четвер 17 червня 2021 19:44
У Харкові поліцейські вимагали 10 тисяч доларів від підозрюваного, - ДБР Фото: ДБР повідомило підозру двом поліцейським у Харкові (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом поліцейським Харківського районного управління поліції. Їх підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів хабаря від фігуранта кримінальної справи.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Детективи встановили, що заступник начальника одного із секторів та оперуповноважений запропонували підозрюваному у махінаціях зі сплатою страхових виплат за хабар уникнути відповідальності.

"За уникнення проблем із законом правоохоронці зажадали від фігуранта 10 тисяч доларів. Слідством задокументовано передачу першого траншу хабаря у сумі 3 тисяч доларів", - розповіли в ДБР.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання одного з поліцейських та вилучили у нього понад 9 тисяч доларів.

"Майже 7 тисяч доларів були сховані у ванній кімнаті. Слідчі встановлюють походження коштів", - додали в бюро.

У разі доведення вини поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДБР повідомило підозру двом поліцейським у Харкові (dbr.gov.ua)

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