У Харкові поліцейські вимагали 10 тисяч доларів від підозрюваного, - ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом поліцейським Харківського районного управління поліції. Їх підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів хабаря від фігуранта кримінальної справи.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Детективи встановили, що заступник начальника одного із секторів та оперуповноважений запропонували підозрюваному у махінаціях зі сплатою страхових виплат за хабар уникнути відповідальності.
"За уникнення проблем із законом правоохоронці зажадали від фігуранта 10 тисяч доларів. Слідством задокументовано передачу першого траншу хабаря у сумі 3 тисяч доларів", - розповіли в ДБР.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання одного з поліцейських та вилучили у нього понад 9 тисяч доларів.
"Майже 7 тисяч доларів були сховані у ванній кімнаті. Слідчі встановлюють походження коштів", - додали в бюро.
У разі доведення вини поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: ДБР повідомило підозру двом поліцейським у Харкові (dbr.gov.ua)