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В Харькове оштрафовали сеть магазинов. Торговала российскими конфетами

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Харьков, Вторник 26 октября 2021 15:16
В Харькове оштрафовали сеть магазинов. Торговала российскими конфетами Фото: Госпотребслужба оштрафовала сеть магазинов в Харькове (dpss.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госпотребслужба в Харькове разоблачила сеть магазинов на торговле российскими конфетами. На сеть магазинов, название которой не разглашают, наложили штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", - заявили в Госпотребслужбе.

В ходе инспекции сотрудники Госпотребслужбы обнаружили и сняли с реализации конфеты российских производителей:

  • ПАО "Красный Октябрь";
  • ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский";
  • кондитерская фабрика "Победа";
  • АО "АКконд".

"За нарушение требований законодательства касательно маркировки продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом", - сообщили в службе.

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Харьков Госпродпотребслужба Российская Федерация
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