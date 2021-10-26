В Харькове оштрафовали сеть магазинов. Торговала российскими конфетами
Госпотребслужба в Харькове разоблачила сеть магазинов на торговле российскими конфетами. На сеть магазинов, название которой не разглашают, наложили штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.
"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", - заявили в Госпотребслужбе.
В ходе инспекции сотрудники Госпотребслужбы обнаружили и сняли с реализации конфеты российских производителей:
- ПАО "Красный Октябрь";
- ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский";
- кондитерская фабрика "Победа";
- АО "АКконд".
"За нарушение требований законодательства касательно маркировки продукции к субъектам хозяйствования применены штрафные санкции в порядке, установленном законом", - сообщили в службе.