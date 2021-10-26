У Харкові оштрафували мережу магазинів. Торгувала російськими цукерками
Фото: Держспоживслужба оштрафувала мережу магазинів у Харкові (dpss.gov.ua)
Держспоживслужба у Харкові викрила мережу магазинів на торгівлі російськими цукерками. На мережу магазинів, назву якої не розголошують, наклали штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Держспоживслужби в Харківській області.
"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо", - заявили в Держспоживслужбі.
В ході інспекції співробітники Держспоживслужби виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників:
- ПАО "Красний Октябрь";
- ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский";
- кондитерська фабрика "Победа";
- АО "АКконд".
"За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом", - повідомили у службі.