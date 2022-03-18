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В Харькове оккупанты атаковали жилые дома и здание вуза: есть погибший и пострадавшие

Фото: в Харькове оккупанты атаковали жилые дома и здание вуза (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 марта Харькове в результате обстрела оккупантов повреждено здание высшего учебного заведения и жилые дома. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеского обстрела подвергся сильным разрушениям шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома. Погиб 1 человек, 11 человек пострадали и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожары ликвидированы. Информация уточняется. От ГСЧС привлечено 55 человек и 13 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Харькове ракета оккупантов разрушила здание Академии госуправления.

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