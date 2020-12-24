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В Харькове общественные активисты заявили о давлении из-за расследования о силовиках

Харьков, Четверг 24 декабря 2020 10:15
В Харькове общественные активисты заявили о давлении из-за расследования о силовиках
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На председателя харьковской Общественной организации "Громадський контроль діє" Олега Яковлева оказывается давление со стороны правоохранительных органов. В организации связывают это с недавним расследованием о деятельности преступной организации на базе Харьковского регионального сервисного центра ГСЦ.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

В частности, они заявили, что на прошлой неделе в дом Яковлева ворвались сотрудники Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, прокуратуры №4 (Московского района Харькова) и управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Сломав ворота и двери дома, силовики объявили, что прибыли для проведения обыска.

"Харьковская Общественная организация "Громадський контроль діє" долгое время ведет широкомасштабное расследование деятельности преступной организации Сергея Вакуленко, действующей на базе Харьковского регионального сервисного центра ГСЦ Министерства внутренних дел Украины. В результате махинаций с выдачей фиктивных медицинских справок водителя, изготовления поддельных автономеров, незаконного оформления договоров купли-продажи и занижения стоимости автомобилей при продаже с целью уклонения от налогообложения, преступная группа нанесла государству многомиллионный ущерб", - говорится в заявлении.

Активисты также утверждают, что в ходе расследования стало известно, что деятельность преступников может прикрывать заместитель начальника следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Максимович. В частности, у них есть аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают это.

"11 ноября в прямом эфире передачи "Народ против" членом Общественной организации правозащитником Денисом Ярославским материалы и доказательства были переданы заместителю Министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, который пообещал разобраться и представить ответ министерства в кратчайшие сроки", - добавили в организации.

В свою очередь, председатель "Громадський контроль діє" заявил, что, несмотря на угрозы и давление, продолжит расследования преступной деятельности правоохранителей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что бывшему чиновнику Вооруженных сил Украины объявили подозрение. Он подозревается в растрате бюджетных денег.

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