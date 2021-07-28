В Харькове в общественном транспорте будут проводить рейды и штрафовать

На станциях Харьковского метрополитена и в наземном транспорте будут проводить рейды по соблюдению противоэпидемических мероприятий. Нарушителей обещают штрафовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет .

Проведение рейдов усилили из-за многочисленных нарушений карантинных требований. Пассажиров общественного транспорта будут проверять каждый день в часы пик.

В горсовете утверждают, что еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований. Из-за этого растет число случаев заболевания коронавируса.

За нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 гривен, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 гривен и больше.