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У Харкові обвалилася чотириповерхівка

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Харків, Вівторок 04 січня 2022 12:55
У Харкові обвалилася чотириповерхівка Фото: у Харкові обвалилася чотириповерхівка (hk.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост речника мерії Юрія Сидоренка у Facebook.

За його словами, стався обвал нежитлового будинку.

"Щодо обвалу на Гагаріна, що 20. Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу Авторучка, що знаходяться на приватній території", - розповів Сидоренко.

Зокрема, постраждалих, за словами власника приміщень, немає. Попередньо, обвалення сталося через будівлю будівництва, що почалося поряд з обвалом.

"Мер міста Ігор Терехов вже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані)", - додав Сидоренко.

Наразі на місці події працюють представники поліції та ДСНС.

Оновлено 13:09

У поліції заявили, що з'ясовують причини обвалу стіни нежитлового будинку в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок чого, за даними правоохоронців, постраждалих осіб немає.

"4 січня о 11:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що по проспекту Гагаріна стався обвал стіни чотириповерхового будинку. Встановлено, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась", - розповіли у поліції.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Причини та всі обставини події встановлюються.

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Харків Обвалення будинку
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