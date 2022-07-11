В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, в областях звучит сигнал воздушной тревоги

В понедельник утром, 11 июля, в Харькове и Николаеве прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Отмечается, что в областях сработали сигналы воздушной тревоги.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Обновлено 04:47
Российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова. На месте работают сотрудники ГСЧС. Здание разрушено частично. Спасатели спасли пожилую женщину, она была под завалами.
Напомним, что раньше российские военные обстреливали Харьков ракетой, которая оставляет обманный след.
Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают как по расписанию, по нескольку раз в сутки.
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