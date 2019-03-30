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В Харькове неизвестный открыл стрельбу, есть раненый

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 23:39
В Харькове неизвестный открыл стрельбу, есть раненый
Иллюстративное фото: полицейская машина (npu.gov.ua)

Полиция разыскивает подозреваемого

В Харькове неизвестный открыл стрельбу на улице Сумская в субботу вечером, 30 марта, один человек ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции сообщили, что 35-летний житель города Купянск Харьковской области получил травму живота, его госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Неизвестный, который в 17:57 в субботу открыл стрельбу из травматического оружия в центре Харькова, объявлен в розыск.

По предварительным данным, между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них применил "устройство для отстрела резиновыми пулями".

Информация о событии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 марта в центре Киева после дорожно-транспортного происшествия между водителями начался конфликт, во время которого один из водителей выхватил оружие и начал стрелять по другой машине, после чего скрылся с места происшествия. Водитель обстрелянного авто не пострадал.

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