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В Харькове напали на экипаж скорой помощи во время выезда на вызов

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Пятница 24 сентября 2021 14:51
В Харькове напали на экипаж скорой помощи во время выезда на вызов Фото: в Харькове напали на скорую помощь (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

В Харькове совершили нападение на экипаж скорой помощи. Медики выехали на место вызова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание РЕДПОСТ

Инцидент произошел 23 сентября около 22:48 во время пребывания медицинской бригады по месту вызова.

Неизвестный мужчина пытался повредить служебный автомобиль медиков и агрессивно себя вел по отношению к водителю экипажа скорой помощи.

На место происшествия вызвали наряд полиции. Нападавший был пьян.

На данный момент проходит служебная проверка случившегося.

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