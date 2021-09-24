В Харькове напали на экипаж скорой помощи во время выезда на вызов
Фото: в Харькове напали на скорую помощь (facebook.com/crimeansolidarity)
В Харькове совершили нападение на экипаж скорой помощи. Медики выехали на место вызова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание РЕДПОСТ
Инцидент произошел 23 сентября около 22:48 во время пребывания медицинской бригады по месту вызова.
Неизвестный мужчина пытался повредить служебный автомобиль медиков и агрессивно себя вел по отношению к водителю экипажа скорой помощи.
На место происшествия вызвали наряд полиции. Нападавший был пьян.
На данный момент проходит служебная проверка случившегося.