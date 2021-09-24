У Харкові напали на екіпаж швидкої допомоги під час виїзду на виклик
Фото: у Харкові напали на швидку допомогу (facebook.com/crimeansolidarity)
У Харкові скоїли напад на екіпаж швидкої допомоги. Медики виїхали на місце виклику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РЕДПОСТ
Інцидент стався 23 вересня близько 22:48 під час перебування медичної бригади за місцем виклику.
Невідомий чоловік намагався пошкодити службовий автомобіль медиків і агресивно поводився по відношенню до водія екіпажу швидкої допомоги.
На місце події викликали наряд поліції. Нападник був п'яний.
На даний момент проходить службова перевірка того, що сталося.