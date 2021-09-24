ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові напали на екіпаж швидкої допомоги під час виїзду на виклик

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 14:51
У Харкові напали на екіпаж швидкої допомоги під час виїзду на виклик Фото: у Харкові напали на швидку допомогу (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

У Харкові скоїли напад на екіпаж швидкої допомоги. Медики виїхали на місце виклику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РЕДПОСТ

Інцидент стався 23 вересня близько 22:48 під час перебування медичної бригади за місцем виклику.

Невідомий чоловік намагався пошкодити службовий автомобіль медиків і агресивно поводився по відношенню до водія екіпажу швидкої допомоги.

На місце події викликали наряд поліції. Нападник був п'яний.

На даний момент проходить службова перевірка того, що сталося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
Закон про олігархів не переголосовуватимуть у Раді
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією